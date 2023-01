Lutowe premiery na Netflix - wśród nowości serial "Dziewczyna i kosmonauta" oraz komedia romantyczna "U Ciebie czy u mnie?" 0

SERIALE TYLKO NA NETFLIX

"Dziewczyna i kosmonauta"

Freeridge: Sezon 1 02/02/2023

Czwórka nastoletnich przyjaciół usiłuje odczynić klątwę po tym, jak osobliwe stare pudełko zaczyna uprzykrzać im życie.

Klasa: Sezon 1 03/02/2023

Troje uczniów z ubogiej dzielnicy dołącza do elitarnego liceum w Delhi, w którym mroczne sekrety i plotki wkrótce doprowadzają do morderstwa.

Królowe giełdy: Sezon 1 08/02/2023

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia dwóch kobiet, które torują sobie drogę na zdominowanej przez mężczyzn kuwejckiej giełdzie lat 80., zakłócając korupcyjne układy.

Ty: Sezon 4 09/02/2023

Joe zaczyna nowe życie w Londynie, próbując zostawić przeszłość za sobą. Na jego wyboistej drodze do odkupienia pojawia się jednak kolejna bsesja.

Love to Hate You: Sezon 1 10/02/2023

Dla prawniczki, która nie cierpi przegrywać z facetami, i popularnego aktora, który nie ufa kobietom, miłość to puste słowo — ale tylko do czasu.

Love is Blind: After the Altar Season 3 10/02/2023

Zobacz, co słychać u dawnych narzeczonych z tego sezonu rok po tym, jak zdecydowali się wziąć ślub lub pozostać singlami.

Zakochani raz po raz: Sezon 1 14/02/2023

Odkąd się poznali, Irene i Julio na przemian się w sobie zakochują, zrywają ze sobą i próbują ponownie. Czy jest

im pisane szczęśliwe zakończenie?

#BezFiltra: Sezon 1 15/02/2023

Marcely ma dość studiowania, więc rzuca college, by zrealizować swój nowy życiowy plan: zostać influencerką. Ale internetowe życie jest trudniejsze, niż się wydaje…

Prawo Lidii Poët: Sezon 1 15/02/2023

Serial zainspirowany prawdziwą historią Lidii Poët, pierwszej prawniczki we Włoszech, która otrzymała zakaz wykonywania zawodu, ale postanowiła obalić decyzję sądu.

Red Rose: Sezon 1 15/02/2023

Grupa nastolatków próbuje przetrwać koszmarne lato, gdy aplikacja zaczyna stawiać niebezpieczne żądania, których spełnienie może mieć fatalne skutki.

Pierwszy raz: Sezon 1 15/02/2023

Kolumbia, lata 70. XX w. Tajemnicza nastolatka podejmuje naukę w szkole uczęszczanej wyłącznie przez chłopców, gdzie łamie stereotypy, zasady… i kilka serc.

The Upshaws: Część 3 16/02/2023

Choć życie wciąż rzuca rodzinie Upshawów kłody pod nogi, oni się nie poddają i z optymizmem stawiają czoła każdemu, nawet najbardziej szalonemu, wyzwaniu.

Szajka: Serial: Sezon 2 17/02/2023

Mehdi, Liana i Tony odkrywają, że plany wyjazdu z Belgii niweczy pojawienie się nowego przeciwnika, co zmusza ich do połączenia sił z dawnymi wrogami.

Straż cywilna: Sezon 1 17/02/2023

Oddział straży cywilnej utworzony, żeby poprawić wizerunek policji, musi zmierzyć się z niespodziewanym zagrożeniem, gdy trafia na trop transakcji narkotykowej.

Dziewczyna i kosmonauta: Sezon 1 17/02/2023

Powrót astronauty po 30 latach nieobecności rozpala na nowo dawną miłość i budzi zainteresowanie korporacji, która pragnie dowiedzieć się, dlaczego mężczyzna w ogóle się nie postarzał.

Triada: Sezon 1 22/02/2023

Gdy nieugięta detektyw odkrywa, że jest jedną z identycznych trojaczków, podejmuje się odkrycia prawdy o swojej przeszłości, nie zważając na zagrożenia.

Outer Banks: Sezon 3 23/02/2023

Płotki wyruszają na nową, niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu słynnego zaginionego miasta. Na Karaibach i w innych, odległych zakątkach, czeka ich walka z groźnym przeciwnikiem.

Przed kim uciekamy, Mamo?: Sezon 1 24/02/2023

Zmagająca się z bolesną przeszłością matka wiedzie życie bezimiennej uciekinierki wraz ze swoją córką. Ich domem są hotele, a każdy napotkany człowiek wydaje się zagrożeniem.

Too Hot to Handle: Niemcy: Sezon 1 28/02/2023

Dziesięcioro atrakcyjnych singli spotyka się w tropikalnym raju. Nie wiedzą jednak, że aby wygrać 200 tysięcy euro, będą musieli całkowicie zrezygnować z seksu

FILMY TYLKO NA NETFLIX

Siła ducha 03/02/2023

Nieustępliwa australijska nastolatka podąża za marzeniami — i stawia czoła lękom — pragnąc zostać najmłodszą osobą, która samodzielnie opłynie świat.

Stromboli 03/02/2023

Nękana wspomnieniami rozbitego małżeństwa i konfliktem z córką kobieta decyduje się na turnus terapeutyczny, gdy jej wakacyjne plany biorą w łeb.

Wilk wikingów 03/02/2023

Nastolatka jest świadkiem makabrycznego morderstwa na imprezie w swoim nowym miasteczku. Wkrótce potem zaczyna mieć niepokojące wizje i pragnienia.

Infiesto 03/02/2023

Podczas szalejącej pandemii koronawirusa dwójka detektywów uparcie ściga sprawców porwania, które okazuje się częścią większej intrygi.

Drogi Davidzie! 09/02/2023

Życie wzorowej uczennicy zostaje wywrócone do góry nogami, gdy cała szkoła poznaje treść jej odważnego bloga, w którym dziewczyna pisze o swojej sympatii.

10 dni z życia dobrego człowieka 10/02/2023

Prawnik, który został prywatnym detektywem, przyjmuje sprawę zaginięcia, która nieoczekiwanie przeradza się w przełomową życiową misję.

U ciebie czy u mnie? 10/02/2023

Debbie i Peter, najlepsi przyjaciele, ale też totalne przeciwieństwa, na tydzień zamieniają się domami i dostają szansę, by otworzyć się na miłość.

Miłość do kwadratu jeszcze raz 13/02/2023

Związek znanego dziennikarza i twardo stąpającej po ziemi nauczycielki trzęsie się w posadach, gdy ona podejmuje się nowej pracy.

Dokąd oczy poniosą 14/02/2023

Po 15 latach rozłąki rodzeństwo postanawia odbudować relację i spełnić marzenie z dzieciństwa, wybierając się w motocyklową podróż przez Meksyk.

A Sunday Affair 14/02/2023

Dwie przyjaciółki zostają wystawione na próbę lojalności, gdy zakochują się w tym samym, skomplikowanym mężczyźnie i otrzymują druzgocące wieści.

Re/Member 14/02/2023

Sześcioro licealistów uwięzionych w zabójczej pętli czasu musi odnaleźć rozrzucone szczątki nieznanej ofiary, żeby odczynić klątwę i nareszcie zobaczyć kolejny dzień.

Przybłędy 22/02/2023

Idealnie poukładane, uprzywilejowane życie pewnej Mulatki zaczyna chwiać się w posadach, gdy w jej spokojnym miasteczku pojawiają się dwie tajemnicze postacie.

Mów mi Chihiro 23/02/2023

Była prostytutka zaczyna pracę na stoisku z posiłkami na wynos w nadmorskim miasteczku i staje się wsparciem dla samotnych ludzi, których spotyka.

Mamy tu ducha 24/02/2023

Rodzina Kevina odkrywa, że jej nowy dom jest nawiedzony przez ducha o imieniu Ernest i z dnia na dzień robi karierę w mediach społecznościowych. Jednak gdy Kevin i Ernest zaczynają grzebać w przeszłości ducha, wzbudzają zainteresowanie CIA

Źrodło: Netflix