W marcu na Netflix pojawi się wiele filmowych nowości! Uczuciowy dylemat w Dzisiaj śpisz ze mną i opowieść o niesamowitej miłości do świata w filmie Johnny trafią do użytkowników nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Fani Idrisa Elby będą mogli znów zobaczyć go w roli detektywa w mrocznym kryminale Luther: Zmrok. Kolejną zagadkę będą musieli rozwikłać również bohaterowie najnowszego hitu – Zabójcze wesele z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston w rolach głównych. Natomiast fani seriali będą mogli poznać dalszą historię Joego z Ty, powrócić do magicznego świata w kolejnej części serialu Cień i kość oraz pożegnać ukochaną obsadę w ostatnim sezonie Riverdale.