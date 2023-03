Lance Reddick nie żyje. Aktor miał 60 lat 0

Aktorski świat po raz kolejny pogrążył się w żałobie. Rzecznik Lance Reddicka poinformował, że dziś rano aktor zmarł z przyczyn naturalnych.

''John Wick 2''

Aktor został znaleziony martwy w swoim domu znajdującym się w Los Angeles. Odszedł w wieku 60 lat, będąc w trakcie medialnego tournée promującego film John Wick 4.

Reddick najbardziej znany jest z serialu Prawo ulicy, w którym to wcielał się w postać Cedrica Danielsa oraz filmowej serii John Wick. W niej, aż cztery razy wcielił się w Charona, kierownika hotelu Continental przeznaczonego dla zawodowych zabójców. Po raz ostatni w serii tej zobaczymy go w oczekującym na premierę czwartym filmie John Wick, który zadebiutować ma za tydzień. Kojarzyć możecie go także z dramatu Pewnej nocy w Miami oraz Godzilli vs. Kong.

Aktor otrzymał także angaż do roli Charona w spin-offie Johna Wicka Ballerina. Obecnie jednak nie wiadomo jak twórcy produkcji pokierują tą postacią.

Źrodło: ComingSoon