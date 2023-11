''Chłopi'' mają już ponad 1,5 miliona widzów! 0

Chłopi to zdecydowanie najpopularniejsza polska produkcja od czasu pandemii, która na nowo zdefiniowała branżę kinową. Od marca 2020 roku żadna polska produkcja nie zebrała takiej widowni. Polskiego kandydata do Oscara do tej pory zobaczyło rekordowe ponad 1,52 miliona widzów.

fragment plakatu promującego film ''Chłopi''

Film wchodzi również do dystrybucji w innych krajach – pierwsze pokazy w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii odbędą się już 1 grudnia, kolejne premiery planowane są na przyszły rok, tak więc Chłopi z pewnością poprawią dotychczasowy wynik.

Specjalnie dla Polaków mieszkających na Wyspach dystrybutor Vertigo Releasing zaplanował pokazy filmu po polsku z angielskimi napisami. Chłopi trafią do szerokiej dystrybucji w Wielkiej Brytanii 8 grudnia, jednak pokazy specjalne filmu planowane są już od 1 grudnia w ponad 100 kinach.

Producenci filmu pracują obecnie nad promocją Chłopów wśród członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, którzy będą decydować o nominacjach do Oscarów. Dużą rolę w kampanii odgrywa ścieżka dźwiękowa autorstwa Łukasza L.U.C. Rostkowskiego i Rebel Babel Film Orchestra. Singiel '’Jesień – Tańcuj'’ został odtworzony ponad 3,6 miliona razy w serwisie You Tube i ponad 5 milionów razy w serwisie Spotify. Udostępniony w drugiej kolejności ’’Koniec Lata’’ to niemal 900 tys. odsłon na You Tubie i niemal milion w Spotify.

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Chłopi do polskich kin trafili 13 października.

Źrodło: Next Film