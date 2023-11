''Berlin'' - pełny zwiastun nowego serialu ze świata ''Domu z papieru'' 0

Niektórym napadom, tak jak niektórym historiom miłosnym, trudno się oprzeć. Netflix po teaserach nareszcie prezentuje pełny zwiastun serialu Berlin. Nadchodząca produkcja jest spin-offem niezwykle popularnej hiszpańskiej serii Dom z papieru.

fragment plakatu promującego serial ''Berlin''

Serial skupi swoją fabułę na postaci znanej z oryginalnej hiszpańskiej produkcji. W Berlina ponownie wciela się Pedro Alonso. Spin-off opowie nam o wcześniejszym okresie z życia Berlina, który jest poruszany w retrospekcjach w późniejszych sezonach Domu z papieru. Mężczyzna nie wie jeszcze o swojej chorobie i przeżywa swoje najlepsze lata planując jeden z najbardziej niezwykłych skoków. Serial ukaże nam nową stronę ulubionej przez fanów postaci, który różni się od swojego genialnego brata Profesora pod względem przywódctwa i umiejętności planowania.

Berlin twierdzi, że tylko dwie rzeczy mogą zamienić zły dzień w wspaniały: miłość i milion dolarów wypłaty. To właśnie sprawia, że jest skupiony na swoich wzniosłych celach. Przygotowuje więc jeden ze swoich najbardziej ekstremalnych napadów w historii — chce ukraść klejnoty warte 44 miliony dolarów. Najpierw jednak będzie musiał zwrócić się o pomoc do sprytnych przestępców: Keili, Damiána, Cameron, Roi i Bruce’a. On i jego zdolny gang zbierają się w Paryżu, żeby zaplanować jeden z najambitniejszych skoków w historii.

Twórcy spin-offa to Esther Martínez Lobato i Álex Pina, ludzie odpowiedzialni za oryginał. Obsadę uzupełniają Tristán Ulloa jako Damián, Michelle Jenner jako Keila, Begoña Vargas jako Cameron, Julio Peña Fernández jako Roi i Joel Sánchez jako Bruce oraz Itziar Ituño jako Raquel Murillo i Najwa Nimri jako Alicia Sierra.

Premiera składającego się z 8. odcinków serialu Berlin 29 grudnia.

Źrodło: Netflix