Islandzka czarna komedia z oszałamiającym islandzkim krajobrazem w tle czyli Matka siedzi z tyłu . To opowieść o spóźnionym dojrzewaniu i towarzyszeniu bliskiej osobie w ostatniej podróży. Reżyser Hilmar Oddsson dzięki swoim nietuzinkowym pomysłom stworzył film, który jest ucztą dla oczu.

Matka siedzi z tyłu opowiada historię Jóna, który zabiera zwłoki swojej matki w podróż z Fiordów Zachodnich na południowe wybrzeże, aby spełnić jej ostatnie życzenie. Pomysł na ten film islandzki reżyser Hilmar Oddsson nosił w sobie przez trzydzieści lat.

Tak wspomina genezę powstania pomysłu na film:

Pomysł jest starszy, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Pochodzi z 1994 roku. Tego lata spędziłem trochę czasu na dalekiej prowincji. Tamtejsi mieszkańcy opowiadali mi historie o sobie i swoim życiu. Były bardzo zabawne i świetnie opowiedziane. W pewnym sensie to one zainspirowały mnie do napisania scenariusza filmu "Matka siedzi z tyłu".