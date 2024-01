Nagrodzona Europejską Nagrodą Filmową animacja Pies i Robot wejdzie do kin już 19 stycznia. Reżyserem Film jest Pablo Berger – uznany hiszpański reżyser, autor jednego z najbardziej oryginalnych i najczęściej nagradzanych filmów współczesnego kina europejskiego: hiszpańsko-francuskiej koprodukcji pt. Śnieżka .

Pies i Robot to jego pierwszy film animowany.