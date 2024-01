Box Office: "Wonka" najlepszy w pierwszym weekendzie 2024 roku 0

W pierwszy weekend 2024 r. Wonka zwyciężył nad konkurencją, zarabiając 14,4 mln dolarów. Producent czekolady zarobił jak do tej pory 164,6 mln dolarów w USA i 465,8 mln dolarów na całym świecie.

kadr z filmu "Wonka"

Tymczasem Universal musiał zadowolić się drugim miejscem dzięki nowemu wydawnictwu Przeklęta woda, które zebrało 12 milionów dolarów z 3250 kin – czyli mniej niż połowę łącznej kwoty M3GAN w weekend otwarcia w tym samym okresie w zeszłym roku. Jednak produkcja najnowszego thrillera Blumhouse kosztowała zaledwie 15 milionów dolarów, więc oznacza to solidny – choć nie rzucający się w oczy – początek. Na arenie międzynarodowej film zarobił 5,6 mln dolarów, co już sumę 17,6 mln dolarów.

Aquaman i Zaginione Królestwo uplasował się na 3. miejscu w trzecim tygodniu od premiery z 10,6 milionami dolarów i jak do tej pory 100 milionami dolarów zarobku w USA. Na całym świecie kontynuacja przygód Jasona Momoa zarobiła łącznie 334,8 mln dolarów, a oczekuje się, że zakończy się kwotą ponad 400 mln dolarów, co z łatwością przebije okropną sumę The Flash wynoszącą jedyne 270,6 mln dolarów. W Imax obraz wyreżyserowany przez Jamesa Wana zarobił na całym świecie 31 milionów dolarów.

Dobrze sobie radzi produkcje Universal Wyfrunięci, która w trzeci weekend zarobiła 10,2 mln dolarów (-40%), a łącznie 77,8 mln dolarów (150 mln dolarów na całym świecie), oraz Sony Tylko nie t, która w trzecim tygodniu zanotowała wzrost przychodów o 9%, a wyniosły one 9,5 mln dolarów. Jak dotąd ta komedia romantyczna zarobiła 43,7 mln dolarów w USA i 58,4 mln dolarów na całym świecie.

Bracia ze stali należący do A24 również dobrze spisał się w trzeci weekend, zbierając 4,5 mln dolarów (-2%), co zwiększyło jego przychody do 24,3 mln dolarów.

Produkcja Warner Bros. Kolor purpury zanotował spadek o 59% (najbardziej gwałtowny spadek ze wszystkich premier świątecznych) i zarobił zaledwie 4,7 mln dolarów. Musical wyprodukowany przez Stevena Spielberga i Oprah Winfrey ma do tej pory zysk w wysokości 54,6 miliona dolarów.

Źrodło: Deadline