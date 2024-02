Michael Chaves kandydatem na reżysera ostatniej części ''Obecności'' 0

Trwały poszukiwania osoby, która wyreżyseruje czwartą i ostatnią odsłonę serii ’’Obecność’’. Na ostatnim etapie negocjacji na to stanowisko jest osoba doskonale znana fanom horrorów – Michael Chaves.

''Obecność 3: Na rozkaz diabła''

Chaves wyreżyserował zarówno poprzednią, trzecią część z 2021 roku zatytułowaną Obecność 3: Na rozkaz diabła, jak i należącą do uniwersum Zakonnicę II. Na swoim koncie ma także horror Topielisko. Klątwa La Llorony.

Projekt zatytułowany obecnie The Conjuring 4 powstanie dla New Line i Warner Bros. Pictures. Scenariusz finalnej odsłony tej dochodowej serii napisał David Leslie Johnson-McGoldrick, który wraz z Jamesem Wanem odpowiada za część trzecią. Producentami są Wan i Peter Safran. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się latem tego roku w Atlancie.

Szczegóły fabuły The Conjuring 4 są owiane tajemnicą. Mówi się o powrocie do swoich ról Patricka Wilsona i Very Farmigi, którzy po raz kolejny wcielą się w badaczy zjawisk paranormalnych Eda i Lorraine Warrenów.

Pierwszy film z serii Obecność wyszedł w 2013 roku. Dotychczasowe wszystkie trzy obrazy zarobiły na całym świecie prawie 850 milionów dolarów.

Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

