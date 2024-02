Tom Cruise z małą rolą w ostatnim filmie Tarantino 1

Jak donoszą zagraniczne media gwiazda kina akcji Tom Cruise jest bliski zagrania w dziesiątym i rzekomo ostatnim filmie reżysera Quentina Tarantino. Produkcja ta nosi tytuł The Movie Critic.

Tom Cruise, ''Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One''

Podobno Cruise stara się tak zmodyfikować swój harmonogram, aby udało się w nim uwzględnić niewielką rolę lub epizod w filmie Tarantino. Jeśli mu się to uda, to aktor po dokładnie 30 latach ponownie stanie na jednym planie z Bradem Pittem. Wcześniej dwójka ta miała okazję zagrać razem w Wywiadzie z wampirem wydanym w 1994 roku.

Jeśli Cruise’owi uda się zagrać w firmie The Movie Critic to będzie to także jego pierwsza współpraca z uznanym reżyserem, poprzednia bowiem nie wypaliła. Tarantino planował już zatrudnić Cruise’a przy filmie Pewnego razu… w Hollywood do roli Cliffa Bootha.

Akcja The Movie Critic rozgrywać ma się w latach 70. w Kalifornii i opowie o mężczyźnie, który żył naprawdę, ale nigdy nie został sławny. Pisał on bardzo dobre recenzje filmowe, a zamieszczał je w magazynie pornograficznym, w kolumnie poświęconej filmom. Premiera produkcji planowana jest na 2025 rok. Zdjęcia do niej rozpocząć mają się niedługo w Kalifornii.

Źrodło: Dark Horizons