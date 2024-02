Seria "Gęsia skórka" zostaje przedłużona na 2. sezon, ale w nowym formacie 0

Seria Disney+ Gęsia skórka powróci z drugim sezonem w nowym formacie.

kadr z serialu "Gęsia skórka"

Decyzja ta została podjęta po udanym pierwszym sezonie serialu, w którym przedstawiono uniwersum R.L. Stine’a nowemu pokoleniu. Jednak nadchodzący sezon zapowiada odejście od poprzedniego formatu i przyjęcie podejścia opartego na antologii, którego celem jest odświeżanie narracji z każdą nową częścią.

Gęsia skórka zyskała w zeszłym roku nowe życie w Disney+, rozpoczynając od początków antologii, zdecydowano się na serializowaną historię rozłożoną na dziesięć odcinków. Przejście na takie opowiadanie historii stanowiło wyraźny kontrast w stosunku do Gęsiej skórki z lat 90., gdzie każdy odcinek opowiadał kompletną historię. Produkcję czeka kolejna ewolucja, tym razem nawiązując do American Horror Story i przechodząc do formatu antologii zawierającej różne historie i obsadę w każdym sezonie.

Fabuła drugiego sezonu skupi się wokół nastoletniego rodzeństwa, które natrafia na złowrogą obecność w swoim domu. To odkrycie uruchamia sekwencję wydarzeń, które odkrywają głęboko zakorzenioną tajemnicę związaną ze zniknięciem pięciu nastolatków w 1994 roku. Taki wybór narracji nie tylko gwarantuje świeżą i wciągającą fabułę, ale także utrzymuje tematyczne powiązanie z pierwszym sezonem serialu, zapewniając ciągłość w uniwersum.

Nie ujawniono jeszcze daty premiery drugiego sezonu. Nowy rozdział sagi Gęsia skórka stanowi nie tylko krok w nieznane dla serialu terytorium, ale także odzwierciedla ciągłą podróż branży telewizyjnej w kierunku innowacji i kreatywności.

Źrodło: The Hollywood Reporter