''Sympatyk'' - HBO Max zapowiada premierę nowego serialu z Robertem Downey Jr. 0

Siedmioodcinkowy, limitowany serial HBO Original Sympatyk będzie miał swoją premierę 15 kwietnia w HBO i HBO Max. Serwis opublikował pierwszy polski zwiastun produkcji.

Sympatyk to serial oparty na nagrodzonej Pulitzerem powieści autorstwa Viet Than Nguyen. To szpiegowski thriller i międzykulturowa satyra w jednym. Opowiada o zmaganiach w połowie francuskiego, w połowie wietnamskiego komunistycznego szpiega podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie i wygnaniu w Stanach Zjednoczonych.

Park Chan-wook objął większość funkcji przy realizacji serialu. To showrunner, producent wykonawczy, scenarzysta i reżyser odcinków od 1 do 3. Odcinek 4 wyreżyserował Fernando Meirelles, a za epizody od 5 do 7 odpowiada Marc Munden.

W obsadzie Sympatyka znajdują się Hoa Xuande, Robert Downey Jr., Sandra Oh oraz Nguyen Cao Ky Duyen.

Źrodło: TVN