Powody dla których warto obejrzeć "Zbrodnie po sąsiedzku" 0

Z okazji rozpoczęcia długo oczekiwanych zdjęć do 4. sezonu popularnej serii Zbrodnie po sąsiedzku, przedstawiamy powody, dla których warto obejrzeć serial i przygotować się na kolejne epizody.

fragment plakatu serialu "Zbrodnie po sąsiedzku"

W 2021 roku ukazał się pierwszy sezon serialu i odniósł niemal natychmiastowy sukces dzięki gwiazdorskiej obsadzie i niezwykle ujmującej fabule. Wielcy Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez przypasowali idealnie do ról i dzięki talentowi pomogły wynieść ten program na szczyt. Martin gra Charlesa, emerytowanego aktora, który czuje się samotny i utknął w życiu, radząc sobie z faktem, że jego dni w centrum uwagi wydają się z każdym dniem coraz bardziej odległe, a jedynie pogarszane przez złamane serce spowodowane nieudanymi związkami. Short przedstawia zabawnego Olivera Putnama, dramatopisarza, który stara się związać koniec z końcem, starając się jednocześnie utrzymać solidne relacje z synem i wnukami, które kocha. Gomez gra Mabel Morę, wyrzutka, która trzyma się swojego pistoletu i nie pozwala nikomu wchodzi sobie w drogę. Jest inteligentna, dowcipna i charyzmatyczna.

Dodatkowo wszystkie trzy sezony (jak dotąd) mają niesamowitą liczbę gwiazd, które pojawiły się w gościnnych występach – Amy Ryan, Tina Fey, Cara Delevingne i oczywiście Paul Rudd i Meryl Streep. Poza grą aktorską ten serial nie odniósłby takiego sukcesu, gdyby nie niesamowity zespół scenarzystów. Sezon po sezonie niezmiennie dostarczają wciągających i dramatycznych historii. Premiera trzeciego sezonu odbyła się 8 sierpnia 2023 roku. i zakończył się 3 października.

Poniżej przedstawiamy powody, dla których warto zatrzymać się i obejrzeć Zbrodnie po sąsiedzku.

Niesamowity scenariusz

Nie jest tajemnicą, że niezależnie od tego, kim są aktorzy, reżyserzy i producenci, serial nie może osiągnąć trwałego sukcesu bez świetnych scenarzystów. Fabuła jest najważniejszą częścią każdego filmu lub serialuo i potrzebujesz utalentowanych i innowacyjnych scenarzystów, aby utrzymać zaangażowanie widzów i wracać sezon po sezonie. Steve Martin, John Robert Hoffman, Madeline George, Ben Phillippe i Kristin Newman to jedni z niezwykle inteligentnych pisarzy, którzy kontynuują tę serię.

kadr z serialu Zbrodnie po sąsiedzku

Główni aktorzy

Trójka głównych aktorów serialu: Martin, Short i Gomez. Chociaż ich kariery potoczyły się różnymi drogami, osiągnięcia każdej z tych trzech osób w branży rozrywkowej są niezwykłe i same w sobie stanowią legendę. Oglądanie ich chemii zarówno na ekranie, jak i poza nim, sprawia, że ​​Zbrodnie po sąsiedzku to świetny serial..

Meryl Streep i Paul Rudd w sezonie 3

Meryl Streep to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych aktorek wszech czasów. Jej kariera obejmuje dziesięciolecia, a w jej repertuarze znajdują się jedne z najwspanialszych filmów wszechczasów. Jest trzykrotną nominowaną do Oscara, a na swoim koncie ma łącznie 21 nominacji do Oscara. Dołączenie Paula Rudda do obsady było zdecydowanie jedną z największych atrakcji ostatniego sezonu.

kadr z serialu Zbrodnie po sąsiedzku

Epickie Cliffhangery

Jak w przypadku każdej dobrej komedii/serialu kryminalnego, każdy sezon Zbrodnie po sąsiedzku kończy się niesamowitym cliffhangerem.

Jest zabawny i przyjemny

Dynamika między trzema głównymi bohaterami, Mabel, Charlesem i Oliverem, wydaje się początkowo mało prawdopodobna ze względu na ich wiek i różne zainteresowania, ale ostatecznie staje się jasne, że kochają się i naprawdę cieszą się wspólnie spędzanym czasem. Są zabawni, inteligentni, współczujący i dowcipni, niezależnie od tego, w jakiej szalonej sytuacji się znaleźli. Widzowie natychmiast to wychwytują i czują się, jakby także przyjaźnili się z bohaterami.

kadr z serialu Zbrodnie po sąsiedzku

Kostiumy i scenografia

Kostiumy to z pewnością jeden z najbardziej niedocenianych aspektów opowiadania historii, zwłaszcza jeśli chodzi o film i telewizję. Tak łatwo dać się pochłonąć postaciom i dramatycznym fabułom, że zapominamy, jak wiele możemy się dowiedzieć o postaci z jej kostiumu. Natomiast scenografia pomaga nadać ton całej historii. Najlepszy scenograf może sprawić, że widzowie poczują się w określony sposób w związku z przedstawieniem, nawet nie zdając sobie sprawy, dlaczego. Przykłady tej symetrii i wyrazistej palety kolorów można zobaczyć we wszystkich apartamentach Arconii, jadalni i salonie Mabel.

Ścieżka dźwiękowa

Ścieżka dźwiękowa nadaje ton serialowi, a beztroski, ale tajemniczy nastrój piosenki przewodniej Zbrodnii po sąsiedzku to melodia, która z pewnością utkwi w Twojej głowie. Poza tym przez cały występ słyszymy akcenty i fragmenty tej samej melodii, co przywraca nas do tego samego uczucia, które odczuwamy we wstępie.

Źrodło: movie web