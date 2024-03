Box Office: Pełna dominacja! Zwycięzca mógł być tylko jeden 0

Zgodnie z przewidywaniami, długo oczekiwany film Diuna: Część druga stał się hegemonem w kasie na całym świecie, zgarniając 81,5 miliona dolarów w USA i 178,5 miliona dolarów na całym świecie.

fragment plakatu filmu "Diuna: Część druga"

Wysokobudżetowa kontynuacja natychmiast staje się największym filmem 2024 roku na świecie, pobijając globalny wynik dotychczasowego lidera, czyli Pszczelarza wynoszący 151 mln dolarów i z łatwością dominując Boba Marleya: One Love (82,7 mln dolarów) w roli najlepiej zarabiającego filmu roku w USA.

Diuna: Część druga z łatwością prześcignęła amerykańska premierę swojego poprzednika, czyli 41 mln dolarów i powinna szybko prześcignąć ogólnoświatowy zysk wynoszący 433 mln dolarów. Jednak trzeba przyznać, że pierwsza część została wyemitowany jednocześnie w HBO Max w erze Covida, kiedy nikt nie chodził do kin.

Publiczność przyznała obrazowi ocenę A, przewyższającą ocenę A- oryginału, co dobrze wróży jego długoterminowym perspektywom. Co ciekawe, podobnie jak Oppenheimer, 3-godzinny epos cieszy się dużym zainteresowaniem na ekranach takich jak Imax (32,9 mln dolarów na całym świecie na 809 ekranach). Jak widzieliśmy w przypadku wielokrotnie nagradzanego filmu Christophera Nolana, ludzie są skłonni poczekać, aż będą mogli zobaczyć Diune na największym możliwym ekranie.

Nie wiadomo jak daleko zajdzie Diuna: Część druga. Zwłaszcza, że ​​wyreżyserowany przez Denisa Villeneuve’a film science-fiction będzie miał kina praktycznie wyłącznie dla siebie przez następne trzy tygodnie. Kung Fu Panda 4 zadebiutuje w najbliższy piątek, ale nie jest to bezpośredni konkurent, ponieważ Diuna jest skierowana przede wszystkim do starszych odbiorców. Pogromcy duchów. Imperium lodu prawdopodobnie ukradną część widowni 22 marca, a następnie dopiero 29 marca wejdzie do kin Godzilla i Kong: Nowe imperium.

Dodajmy jeszcze, że Bob Marley zajął drugie miejsce z 7,43 mln dolarów (-45%), co oznacza, że ​​jego przychody w USA wyniosły 82,77 mln dolarów. Tymczasem Ordinary Angels w drugim tygodniu utrzymały dobrą pozycję, osiągając 3-dniowy zysk o wartości 3,85 mln dolarów. Dramat zarobił w sumie już 12,5 miliona dolarów.

Źrodło: Deadline