Fox zamie się nowym rebootem kultowego serialu "Słoneczny patrol" 0

Słoneczny patrol otrzyma nowy restart od Foxa. Ujawniono także kto będzie showrunnerem serii.

kadr z serialu "Słoneczny patrol"

Serial poprowadzi Lara Olsen, która będzie także producentem wykonawczym obok Gregory’ego J. Bonanna i Douglasa Schwartza.

Odważne akcje ratunkowe w oceanach, dziewicze plaże i kultowe czerwone kostiumy kąpielowe powracają wraz z zupełnie nowym pokoleniem ratowników Słonecznego Patrolu, którzy wiodą skomplikowane, chaotyczne życie osobiste w tym pełnym akcji ponownym uruchomieniu, który pokazuje, że istnieje rodzina, w której się rodzisz i która rodzinę, którą znajdziesz – czytamy w oficjalnym opisie.

Stworzony przez Michaela Berka, Schwartza i Bonnana, Baywatch miał swoją premierę w NBC we wrześniu 1989. Serial nie był hitem, co spowodowało, że NBC odwołało program po jednym sezonie; jednakże został wznowiony w 1991 roku. Baywatch trwał w sumie 11 sezonów. Doprowadziło to do powstania serii spin-off Nocny patrol i trzech filmów bezpośrednio do Baywatch the Movie: Forbidden Paradise z 1995 r., Baywatch: White Thunder at Glacier Bay z 1998 r. i Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach z 2003 r.

W serialu wystąpili David Hasselhoff jako Mitch Buchannon, Parker Stevenson jako Craig Pomeroy, Shawn Weatherly jako Jill Riley, Billy Warlock jako Eddie Kramer, Pamela Anderson jako CJ Parker, Erika Eleniak jako Shauni McClain, Peter Phelps jako Trevor Cole, Brandon Call jako Hobie Buchannon i Holly Gagnier jako Gina Pomeroy.

W 2017 roku reżyser Seth Gordon nakręcił ponownie film Słoneczny patrol z Dwayne’em Johnsonem, Zacem Efronem, Alexandrą Daddario i Priyanką Chopra. Film otrzymał głównie negatywne recenzje od krytyków i fanów; jednak uznano go za sukces finansowy, ponieważ przyniósł 177,9 miliona dolarów w światowych kasach przy szacowanym budżecie 65–69 milionów dolarów.

Fox i nie ogłosiły jeszcze daty premiery.

Źrodło: Variety