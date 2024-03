Aktor wcielając się Dopindera potwierdził również, że główny gwiazdor Ryan Reynolds planował współpracę Deadpoola i Wolverine’a od czasu produkcji Deadpool 2 w 2018 roku, w którym znalazły się jedynie archiwalne nagrania Hugh Jackmana z X-Men Origins: Wolverine.

Ta nowa wersja MCU jest wyjątkowo tajna. Jest wiele niespodzianek. Powiedzmy, że wiele osób pojechało do Londynu. Pamiętam, jak pewnego dnia [Reynolds] wyjawił to przy obiedzie, że rozpoczął rozmowę z Hugh. Pamiętam, jak powiedziałem: Ludzie się wściekną. Potem studio zostało sprzedane Disneyowi i wydarzyło się wiele innych rzeczy. Ale oczywiście Ryan poszedł dalej, bo to był casting marzeń.

wyjawił Karan Soni