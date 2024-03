Kamila Tarabura zadebiutowała krótkometrażowym filmem Chodźmy w noc, nagrodzonym w 2020 roku przez jury Warszawskiego Festiwalu Filmowego, który znalazł się na tzw. długiej liście oscarowej. Pracowała też z Agnieszką Holland przy głośnej Zielonej granicy.

Producenci są po to, aby wspierać talenty. Wyprodukowaliśmy z Kamilą pełen młodzieńczej energii, doskonale przyjęty przez krytykę i widzów, serial ’’Absolutni debiutanci’’. Teraz realizujemy, we współpracy z niemieckim partnerem RIVA Film, jej pierwszy pełnometrażowy film. Kamila przyciąga do swojego zespołu znakomitych twórców, świetnie prowadzi aktorki i aktorów. ’’Rzeczy niezbędne’’ są udaną próbą „kina środka”, nowocześnie opowiedzianą historią, wciągającą w emocje bohaterek, która ma szansę przyciągnąć widzów i zainspirować ich do refleksji powiedział Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy .