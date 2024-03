Tajemniczy film Bad Robot od reżysera "Coś za mną chodzi" ma tytuł, datę i gwiazdy w obsadzie 0

David Robert Mitchell (Coś za mną chodzi) reżyseruje film dla J.J. Abramsa i jego firmy Bad Robot, który jest tak tajemniczy, że nie mieliśmy nawet tytułu. Do teraz. Mamy też datę premiery!

Bad Robot

Tajemniczy film z wydarzenia autorstwa Bad Robot i Davida Roberta Mitchella nosi tytuł Flowervale Street, a data premiery w IMAX została ustalona na 16 maja 2025 roku.

Skoro mamy już tytuł i datę premiery, co ze streszczeniem fabuły? Cóż, ta część nadal pozostaje tajemnicą. W tej chwili dosłownie nie mamy pojęcia, o co chodzi w Flowervale Street, czy będzie to film o uniwersum Cloverfield? Prawdopodobnie nie, ponieważ nowy projekt powstaje dla Warner Bros. Pictures, natomiast poprzednie produkcje należą do Paramount Pictures.

Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella i Christian Convery wystąpią w głównych rolach, natomiast Mitchell, J.J. Abrams, Hannah Minghella, Matt Jackson i Tommy Harper odpowiadają za produkcję.

David Robert Mitchell powraca także do świata swojego hitowego horroru Coś za mną chodzi wraz z nadchodzącym filmem They Follow, w którym Maika Monroe powraca do roli Jay Height.

Na pozostałe informację musimy czekać, jak to przy tajemniczych produkcjach dowodzonych przez Bad Robot.

Źrodło: Bloody Disgusting