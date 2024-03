Ogromna oglądalność "Road House" pomimo krytyki reżysera 0

Prime Video ujawnia liczbę oglądalności Road House, który po różnych kontrowersjach okazał się ogromnym hitem.

fragment plakatu filmu "Road House"

Choć plan premiery spotkał się z dużą krytyką ze strony reżysera Douga Limana, oglądalność Road House w streamingu okazała się ogromnym hitem. Prowadzony przez Jake’a Gyllenhaala jako byłego zawodnika UFC, który stał się bramkarzem, remake kultowego klasyka Patricka Swayze stał się tematem debaty, gdy ujawniono, że Amazon MGM będzie udostępniać go bezpośrednio w streamingu, zamiast w wersji kinowej. Liman w dużej mierze wypowiadał się na temat tego planu, początkowo planując bojkot premiery South by Southwest, choć ostatecznie wziął w niej udział.

Road House był tytułem nr 1 w streamingu przez pierwszy tydzień od premiery, wyprzedzając inne nowości: Problem trzech ciał na Netfliksie i finał drugiego sezonu Halo na Paramount+, a także pozostałe hity Dżentelmeni, Irlandzkie życzenie i Dama w serwisie Netflix oraz Taylor Swift: The Eras Tour w Disney+. Oprócz tego, że znalazł się na czołowych miejscach list przebojów, remake Prime Video w ciągu pierwszych trzech dni od premiery zanotował imponujące 2,3 miliona widzów w gospodarstwach domowych.

Premiera filmu wyłącznie do transmisji strumieniowej nie była jedyną poważną kontrowersją, z jaką borykał się Road House przed jego premierą. Pojawiły się doniesienia o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do zakończenia produkcji podczas strajku SAG-AFTRA w 2023 r., a do tego autor oryginalnego filmu R. Lance Hill pozywał twórców w związku z naruszeniem praw autorskich. Pomimo początkowych pozytywnych recenzji po premierze na SXSW, pojawiły się również pytania dotyczące jego potencjału, ponieważ wynik krytyczny spadł do 55% w serwisie Rotten Tomatoes.

