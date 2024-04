''9-1-1'' i ''Chirurdzy'' z odnowieniami na kolejny sezon 0

Stacja ABC odnowiła na kolejny sezon swoje dwie sztandarowe produkcje. 9-1-1 dostaje zielone światło na ósmy sezon, a Chirurdzy na 21.

Premiera siódmego sezonu 9-1-1 w marcu tego roku zgromadziła łącznie 11,76 miliona widzów w ciągu pierwszych siedmiu dni. Dramat ten jest w tym sezonie najczęściej oglądanym serialem stacji ABC na wszystkich platformach. Opowiada on o doświadczeniach policjantów, ratowników medycznych oraz strażaków, którzy na co dzień stają w obliczu szokujących i pełnych napięcia przypadków.

Z kolei Chirurdzy to już serial niemal kultowy stanowiący klasę samą w sobie. Ta medyczna produkcja jest najdłużej emitowany projektem w tym gatunku od ABC. Dwudziesty pierwszy sezon składać ma się z 18. odcinków, co spowoduje, że będzie znacząco dłuższy od poprzedniego. Dwudziesty z powodu strajków w Hollywood liczył tylko 10. epizodów.

Serial ukazuje życie prywatne i zawodowe stażystów chirurgii w szpitalu w Seattle. Są to Meredith Grey (Ellen Pompeo), Cristina Yang (Sandra Oh), Izzie Stevens (Katherine Heigl), Alex Karev (Justin Chambers) oraz George O’Malley (T.R. Knight). Każdego dnia przyszli lekarze uczą się, jak ratować ludzkie życie, a jeżeli było to niemożliwe, to jak powiedzieć o tym rodzinie pacjenta.

