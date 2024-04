Colin i Penelopa w zwiastunie 3. sezonu ''Bridgertonów'' 0

Netflix udostępnił pełny zwiastun oczekiwanego trzeciego sezonu hitu od Shondy Rhimes. Mowa o serialu Bridgertonowie, który z nowymi odcinkami powróci już w maju.

Premiera trzeciego sezonu podzielona zostanie na dwie części. Część pierwsza składająca się z czterech odcinków zadebiutuje na Netflix 16 maja. Część druga pojawi się w serwisie 13 czerwca. Na nią również składają się cztery epizody.

Zwiastun zapowiada potencjalny romans Colina Bridgertona (Luke Newton) i Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Kiedy Penelope stara się przyciągnąć zalotnika, Colin oferuje jej pomoc w znalezieniu partnera. Duet ten zawsze był dobrymi przyjaciółmi, ale materiał filmowy pokazuje, że przyjaźń może być „najlepszym fundamentem miłości”.

Colin wraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dużą dozą dumy. Ale jest zniechęcony, gdy zdaje sobie sprawę, że Penelope, jedyna osoba, która zawsze doceniała go takim, jaki jest, traktuje go chłodno. Chcąc odzyskać jej przyjaźń, Colin proponuje Penelope, że będzie jej mentorem w zakresie nabywania pewności siebie, co pomoże jej znaleźć męża w tym sezonie. Kiedy jednak jego lekcje zaczynają działać trochę za dobrze, Colin musi się zastanowić, czy jego uczucia do Penelopy są naprawdę przyjacielskie. Rosnąca obecność Penelopy w społeczeństwie sprawia, że coraz trudniej jest utrzymać jej alter ego Lady Whistledown w tajemnicy.

Oprócz Coughlana i Newtona w obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się Claudia Jessie, Simone Ashley, Jonathan Bailey, Luke Thompson, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, Lorraine Ashbourne, Hannah Dodd, Harriet Cains, Bessie Carter, Jessica Madsen, Florence Hunt, Martins Imhangbe , Will Tilston, Polly Walker i Julie Andrews jako głos Lady Whistledown.

Źrodło: Netflix