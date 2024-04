Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pierwszy zwiastun animowanego filmu Transformers One zadebiutuje tak, jak żaden inny zwiastun filmowy: W kosmosie!

Stanie się to jutro, czwartek – 18 kwietnia 2024r o godzinie 16.00.

Zostanie wystrzelony statek o godzinie 15.00 i wciągu godziny osiągnie pułap ponad 40km nad Ziemią, i wtedy świat zobaczy zwiastun animacji Transformers One.

Gwiazdy wersji oryginalnej: Chris Hemsworth i Brian Tyree Henry zapowiedzieli wydarzenie w swoich mediach społecznościowych.

Film animowany Transformers One będzie inny niż poprzednie filmy akcji.

Powróci do początków serii. Wrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło – na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia będzie wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami będą: Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśni również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami.

Głosów udzielą: Chris Hemsworth jako Optimus Prime, Brian Tyree Henry użyczy głosu Megatronowi, a Scarlett Johansson użyczy głosu bohaterce o imieniu Elita.

Reżyserem filmu jest zdobywca Oscara, Josh Cooley. Premiera filmu 20 września 2024 roku.

