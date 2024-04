''Oldboy'' doczeka się serialowej adaptacji 0

Po ponad dwudziestu latach od swojego kinowego debiutu uznany południowokoreański film akcji Oldboy w reżyserii Park Chan-wooka doczeka się swojej anglojęzycznej serialowej adaptacji. Prace nad nim podjęło studio Lionsgate Television.

W serialowy projekt zaangażowany jest sam Park Chan-wook. Nie stanie on jednak za kamerą, a będzie pełnił funkcję producenta. Producentem projektu będzie także Syd Lim, a w imieniu studia nadzór będą miały Courtney Mock i Tara Joshi.

Dla Chan-wooka będzie to kolejna praca nad telewizyjną produkcją po tegorocznym Sympatyku i miniserialu z 2018 roku Mała doboszka.

Ta serialowa adaptacja ’’Oldboya’’ będzie charakteryzowała się surową siłą emocjonalną, ikonicznymi scenami walki i wyrazistym stylem, dzięki którym film stał się klasykiem powiedział dyrektor wykonawczy Lionsgate Television, Scott Herbst.

Oldboy jest drugą częścią trylogii zemsty, na którą składa się Pan Zemsta i Pani Zemsta. Opowiada on o losach Oh Dae-su, który w 1988 roku wracając do domu zostaje porwany. Budzi się w mieszkaniu-więzieniu. Jedyny kontakt ze światem ma dzięki telewizji. Czas spędzony w niewoli spędza na treningu i rozmyślaniu nad zemstą. W końcu po 15 latach niespodziewanie zostaje uwolniony. Teraz ma pięć dni na odkrycie kto go uwięził i dokonanie brutalnej zemsty.

Źrodło: ComingSoon