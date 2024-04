Warner Bros. oficjalnie nabyło prawa do filmowej adaptacji Keeper of the Lost Cities (w naszym kraju seria nosi tytuł Zaginione miasta), opartej na bestsellerowej serii książek fantasy o dojrzewaniu autorstwa Shannon Messenger. Prawa do filmu zostały pierwotnie przejęte przez Disneya ponad trzy lata temu, a jako reżyser adaptacji był wymieniany Ben Affleck .

Producentem nadchodzącego filmu będzie Emma Watts (Alita: Battle Angel), a Messenger będzie także producentem wykonawczym. W tej chwili nie ma jeszcze reżysera ani scenarzysty związanego z adaptacją Warner Bros.

Zaginione miasta zostały po raz pierwszy opublikowane w 2012 roku. Po sukcesie Messenger była w stanie wydać dziesięć kolejnych powieści, w tym nadchodzącą część zatytułowaną Unraveled, która zadebiutuje 12 listopada. Opowiada historię młodej dziewczyny o zdolnościach telepatycznych, która odkrywa, że ​​tak naprawdę jest elfką żyjącą w ludzkim świecie.

Sophie ma pewien sekret – słyszy myśli innych ludzi. I nie ma pojęcia dlaczego. Zawsze jednak uważała, że tę zdolność na pewno da się jakoś logicznie wytłumaczyć. Do czasu gdy poznaje Fitza, tajemniczego chłopaka, który pojawia się nie wiadomo skąd i również czyta ludzkie myśli. Wkrótce Sophie dowiaduje się szokującej prawdy: świat ludzi nie jest jej prawdziwym domem. W mgnieniu oka musi zostawić za sobą wszystko, co do tej pory znała i kochała – w tym rodzinę – i nauczyć się zasad panujących w świecie Zaginionych Miast (a nie wszyscy są tam zachwyceni jej powrotem do „domu”). Musi także dotrzeć do tajemnic tkwiących głęboko w jej pamięci – kim jest naprawdę, dlaczego przez tyle lat ukrywano ją w świecie ludzi i dlaczego jest tak ważna dla swojego nowego starego świata – zanim te informacje wpadną w niepowołane ręce osób, które są gotowe dla nich zabić…