Kryminały, komedie, dramaty, dokumenty, programy sportowe, filmy akcji, czy familijne – to tylko niektóre gatunki, które fani Netflixa będą mogli oglądać w 2024 roku. Wśród wielu nowości każdy widz znajdzie coś dla siebie; od polskich tytułów z udziałem takich gwiazd jak Olaf Lubaszenko, Magdalena Popławska, Maciej Stuhr, Eryk Kulm jr., Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska czy Magdalena Boczarska, po kontynuacje globalnych hitów oraz zupełne nowości.

Na widzów czekają tytuły z uwielbianymi przez Polaków gwiazdami, które w Netflixie wystąpią po raz pierwszy. Wśród nich znaleźli się Olaf Lubaszenko, Joanna Trzepiecińska, Katarzyna Figura, Jan Peszek, Maciej Stuhr, Eryk Kulm jr., Piotr Adamczyk, Mateusz Kościukiewicz, Barbara Wypych, Krzysztof Tyniec, Tomasz Tyndyk, czy Jakub Wesołowski. Pojawią się również tytuły ze znanymi z poprzednich produkcji Netflixa Zofią Jastrzębską, Adą Chlebicką, Piotrem Witkowskim, Małgorzatą Potocką, Anną Romantowską, Magdaleną Kutą, Wojciechem Zielińskim. W nowych filmach i serialach wystąpią również Magdalena Boczarska, Wiktoria Gorodeckaja, Magdalena Popławska, Maja Ostaszewska, Jędrzej Hycnar, Mateusz Król oraz Konrad Eleryk.