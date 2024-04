Thandiwe Newton dołącza do obsady 2. sezonu ''Wednesday'' 0

Obsada będącego już w trakcie produkcji drugiego sezonu serialu Wednesday ciągle się powiększa. Najnowszym członkiem obsady hitowego projektu Tima Burtona zrealizowanego dla plaftormy Netflix jest Thandiwe Newton.

Thandiwe Newton, ''Westworld''

Podobnie jak przy poprzednim angażu Steve'a Buscemi, tu także nie poznaliśmy roli jaką w serialu odegra aktorka. Wszelkie wieści na temat fabuły drugiej serii trzymane są przez produkcję w ścisłej tajemnicy. Jedyne co wiemy, to to, że drugi sezon zaprezentuje nam nowych członków rodziny Addamsów, a także zmniejszy nacisk na romans na rzecz horroru i dużej dawki czarnego humoru. W tytułowej roli powróci Jenna Ortega.

Newton na swoim koncie ma wiele ról, choć z pewnością najbardziej kojarzycie ją z serialu Westworld. Wystąpiła także w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie oraz post-apokaliptycznym 2012.

Pierwszy sezon zakończył się pomyślnym rozwiązaniem zagadki serii makabrycznych morderstw. Jednocześnie Wednesday udało się udaremnić próbę zniszczenia Nevermore i jej uczniów.

Wednesday to detektywistyczna i paranormalna opowieść o Wednesday Addams uczącej się w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Widzimy też, jak Wednesday odnajduje się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

Źrodło: Variety