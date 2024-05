Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kino Kobiet w Heliosie z "Kaskaderem" 0

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej.

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie dobieramy film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Zachęcamy do śledzenia profilu Kina Kobiet w serwisie Facebook, Instagram oraz na stronie www, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje ma temat zbliżających się pokazów.

Drogie Panie, 15 maja widzimy się na kolejnym pokazie Kina Kobiet. Zagramy film Kaskader. Będzie komediowo!

Colt Seavers (Ryan Gosling) to hollywoodzki kaskader, który dochodzi do siebie po ciężkim wypadku na planie, który prawie kosztował go życie. Spotyka Jody Moreno (Emily Blunt), swoją byłą kochankę, która teraz pracuje jako reżyserka filmu sci-fi western. Kiedy gwiazdor jej projektu znika bez śladu, kaskader zaczyna mieć kłopoty.

MOTYW WIECZORU

W maju zapraszamy z przyjaciółkami. Ubierzcie się tak samo! Liczymy na Waszą kreatywność.

