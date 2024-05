Czy wyjazd w nieznane może być receptą na szczęście? Zwiastun dokumentu "W stronę słońca" 0

Historia Kasi, Roberta i ich trzech synów, którzy decydują się zmienić swoje dotychczasowe życie i wyruszyć w podróż kamperem – 10 maja w ramach 21. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity odbędzie się premiera filmu dokumentalnego W stronę słońca w reżyserii Agnieszki Kokowskiej. To opowiedziany z wizualnym rozmachem film drogi rozpięty na przestrzeni 4 lat, 9 krajów i 50 tysięcy kilometrów, a jednocześnie niezwykle intymny i szczery portret rodzinny.

W 2020 roku Kasia i Robert wraz z trzema synami – 10-letnim Leonem, 8-letnim Tymonem i 4-letnim Tytusem, pozbywają się całego dobytku, żegnają z rodziną i przyjaciółmi i wyruszają w podróż życia. Nie mają celu i planu, a ich kompasem są marzenia o wolności i bliskości. Swoimi doświadczeniami dzielą się w mediach społecznościowych, gdzie znani są jako The Big Five Family. Z każdym kilometrem coraz wyraźniej widać jednak rozdźwięk pomiędzy początkowymi wyobrażeniami, a trudami życia w drodze.

Za rodziną podążają twórcy filmu dokumentalnego “W stronę słońca”, na czele z Agnieszką Kokowską, autorką scenariusza, zdjęć i reżyserką obrazu. Dokument jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Agnieszki Kokowskiej, która z branżą filmową związana jest od lat. Jest autorką zdjęć do licznych filmów krótkometrażowych, fabularnych i dokumentalnych, teledysków, a także reżyserką krótkich form filmowych.

To co najbardziej urzekło mnie w bohaterach filmu, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o ich planach, to ich rzadko spotykana zgoda na niewiadomą. Zafascynowała mnie ich niezwykła ciekawość, odwaga do radykalnych zmian i świadomość, że nie wszystko da się w życiu kontrolować – wspomina Kokowska, tłumacząc swoją decyzję o zaangażowaniu się w tę opowieść. Nie bez znaczenia było również jej własne doświadczenie migracyjne.

Film jest subtelną historią o poszukiwaniu harmonii, radości i wolności w życiu. To także pełna ciepła i humoru, ale i dojrzała opowieść o partnerstwie, rodzicielstwie i rodzinie, która może być zarówno konfliktem interesów, jak i sztuką kompromisów. W stronę słońca to wreszcie przypowieść o odwadze do zmian, szczęściu kryjącym się w niekoniecznie idealnych skrawkach rzeczywistości i podróży, która staje się celem samym w sobie.