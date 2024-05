''Powrót do życia''- ruszyły zdjęcia do nowego serialu Polsatu 0

Rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu Polsatu '’Powrót do życia'’. Obraz ten to mieszanka mrocznego dramatu i komediowego absurdu, rozgrywająca się w urokliwej, nadmorskiej scenerii.

Najnowsza produkcja Polsatu to adaptacja brytyjskiej serii o nazwie Back to Life, nominowanej między innymi do nagrody Emmy. Opowiada historię Mai, która po spędzeniu ponad 20 lat w więzieniu za zamordowanie szkolnej przyjaciółki wraca do rodzinnego miasteczka. Wkrótce okazuje się, że nic nie jest takie proste i oczywiste, na jakie wygląda. Życie na wolności, znalezienie pracy, relacje z rodzicami, przyjaciółką, byłym chłopakiem, a już na pewno – popełniona przez nią zbrodnia.

Zachowanie mieszkańców miasteczka również pozostawia wiele do życzenia, tym bardziej że część z nich uważa się za wzór cnót i moralności. Matka bohaterki zdradza męża w samochodzie, na potajemnych schadzkach, ojciec zbiera śmieci, a w parafialnym kole głównym tematem nie jest religia, tylko… sąsiedzi. Powrót do życia to mroczna i jednocześnie zabawna, na wskroś prawdziwa, ale też absurdalna historia o drugiej szansie od losu, wybaczeniu i małych rzeczach, które urastają do rangi marzeń.

Za realizację polskiej wersji serialu odpowiada Polot Media. Reżyserem jest Makary Janowski, a scenariusz opracował zespół: Beata Halastra, Ilona Łesyk-Moczulska, Małgorzata Pach-Galik i Michał Zasowski. W roli głównej Magdalena Popławska. W pozostałych rolach wystąpią Małgorzata Socha, Ewa Skibińska, Bartłomiej Kasprzykowski, Henryk Niebudek, Piotr Trojan, Wojciech Solarz, Joanna Żółkowska, Dorota Pomykała i Danuta Stenka.

Serial będzie miał premierę w serwisie Polsat Box Go.

Źrodło: Polsat