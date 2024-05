Znamy pierwsze angaże do filmu ''Na noże 3'' 0

Dotychczas w obsadzie trzeciego filmu z serii '’Na noże'’ był tylko powracający do roli detektywa Benoita Blanca Daniel Craig. Teraz dołączyła do niego dwójka aktorów. Sądzimy więc, że prace nad kontynuacją nabrały tempa i prawdopodobnie w najbliższym czasie poznamy pełną obsadę produkcji.

Angaże w Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery otrzymali Josh O'Connor i Cailee Spaeny. Role obojga trzymane są w tajemnicy. Wiemy jedynie, że O’Connor sportretuje kluczową postać.

Trzecią część ponownie napisze i wyreżyseruje Rian Johnson. Fabularne szczegóły projektu oczywiście nie są znane. Z pewnością jednak poznamy kolejne tajemnicze morderstwo, które Blancowi przyjdzie rozwiązać.

Premiera filmu na Netflix w 2025 roku.

Ostatni raz widzowie widzieli Benoita Blanca w 2022 roku w filmie Glass Onion: Film z serii "Na noże", w którym detektyw powraca, by odsłonić kolejne warstwy w zupełnie nowym kryminale. W sequelu nieustraszony detektyw przebywa w luksusowej prywatnej posiadłości na greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, to tylko pierwsza z wielu zagadek, a wśród nich jest oczywiście morderstwo.

Źrodło: ComingSoon