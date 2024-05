Kevin Hart ponownie gwiazdą kina akcji w zwiastunie "Die Hart: Die Harter" 0

fragment plakatu filmu "Die Hart: Die Harter"

30 maja w Prime Video pojawi się film Die Hart 2: Die Harter, w którym Kevin Hart jest wyidealizowaną i gotową do akcji wersją samego siebie. W zwiastunie organizuje atak terrorystyczny w restauracji, aby pomóc w promocji swojego nowego filmu. Kiedy przedstawicielka studia, Jordan (Nathalie Emmanuel), odkrywa podstęp aktora, usuwa Harta ze swojego banera i wrzuca go na czarną listę, a także grozi, że zrujnuje jego imię w całej branży. Nie zniechęcając się, Hart i jego pomocnik Andre (Ben Schwartz) przedstawiają swój kolejny hit różnym finansistom, co kończy się atakiem na życie Kevina. Aby wyrównać szanse, Kevin i Andre zwracają się o pomoc do pana 206, granego przez Johna Cenę. Ze swoimi rozjaśnionymi blond włosami, jedwabną szatą i oparzeniami trzeciego stopnia w dolnych partiach ciała, Pan 206 przyłącza się do walki.

Film jest kontynuacją produkcji z 2023 roku – Die Hart: The Movie, który zresztą została nakręcony na podstawie serialu Die Hart.

