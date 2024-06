Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

SkyShowtime ogłasza kolejną produkcję własną w Polsce. Powstanie "Langer" - adaptacja powieści Remigiusza Mroza 0

Serwis SkyShowtime ogłosił dzisiaj rozpoczęcie prac nad najnowszą lokalną produkcją oryginalną realizowaną na zamówienie serwisu – serialem "Langer". To już drugi projekt w Polsce ogłoszony przez platformę w ostatnich miesiącach. Wcześniej zapowiedziano realizację serialu SkyShowtime Original "Śleboda", do którego zdjęcia ruszyły w kwietniu tego roku.

Tytuł zapowiedział Chief Content Officer Kai Finke podczas branżowego panelu Content Warsaw, gdzie podzielił się szczegółami dotyczącymi najbliższych planów oraz nadchodzącej oferty serwisu.

"Langer" to sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli tytułowego Piotra Langera – młodego i rzutkiego biznesmena, który po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy.

Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, zjawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiają jej szukania dowodów na to, że jest on psychopatycznym mordercą. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży…?

Serial SkyShowtime Original "Langer" to adaptacja popularnej powieści Remigiusza Mroza, który od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej znanych pisarzy w Polsce. Producentką serialu jest Violetta Furmaniuk-Zaorska, a reżyserem Łukasz Palkowski.

Więcej szczegółów dotyczących tego projektu zostanie podanych w późniejszym czasie.

Źrodło: SkyShowtime