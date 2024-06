Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix ogłasza datę premiery i ujawnia pierwsze zdjęcia z planu 4. sezonu "Emily w Paryżu" 0

Netflix oficjalnie ogłasza szczegóły dotyczące premiery czwartego sezonu serialu Emily w Paryżu. Seria, zapowiadana jako kolejna emocjonująca odsłona przygód Emily Cooper, obiecuje widzom niezapomnianą podróż po kolejnych europejskich destynacjach, nowe postacie, zwiększoną dawkę humoru, ekscytujące romanse oraz przepiękne, odważne kreacje.

Emily stawia na swoim, wyrażając siebie poprzez styl, w którym reinterpretuje kanony paryskiej mody. Podczas kreowania postaci głównej bohaterki, naszym celem było nie tylko eksperymentowanie z jej stylem, ale także podejmowanie maksymalnych ryzyk.

komentuje kostiumografka Marylin Fitoussi

Premiera sezonu została podzielona na dwie części. Pierwsze pięć odcinków będzie dostępne w serwisie od 15 sierpnia, natomiast druga połowa zadebiutuje 12 września. Wraz z tą zapowiedzią, Netflix udostępnił pierwsze zdjęcia z planu, ukazujące ewolucję stylu Emily oraz atmosferę i lokacje, które zobaczymy w nadchodzącym sezonie.

Emily wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzy się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau dochodzi do przetasowań. Mindy i jej zespół szykują się do Eurowizji, ale kiedy kończą się im pieniądze, muszą zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracują, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Kłopot jednak w tym, że ich plany i marzenia mogą zniweczyć dwie wielkie tajemnice.

Źrodło: Netflix