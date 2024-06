Początek prac na planie filmu ''Wake Up Dead Man: A Knives Out: A Knives Out Mystery''

Po serii ogłoszeń dotyczących obsady trzeciego filmu z serii '’Na noże'’, doczekaliśmy się oficjalnej informacji odnośnie początku prac na planie. Dziś rozpoczęto zdjęcia do filmu Wake Up Dead Man: A Knives Out: A Knives Out Mystery.