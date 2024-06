Na temat takiej decyzji serwisu Max wypowiedzieli się Sarah Aubrey, szefowa programowa, twórca oraz producent serialu J.T. Rogers i reżyser i producent Alan Poul.

Aubrey twierdzi, że serwis dał twórcom możliwość dokończenia serii w taki sposób, aby zamknięte zostały wszelkie wątki. Rogers to potwierdza mówiąc o obopólnej decyzji. Według niego Max wyraził zgodę na zakończenie pierwszego sezonu cliffhangerami, aby następnie dać zielone światło na dwa dodatkowe odcinki w drugim sezonie mogące właściwie zakończyć historię. Tym samym twórcy serialu z góry wiedzieli już o jego planowanym niekontynuowaniu.

Wiedzieli, ale nie ukrywają, że nadal mają nadzieję na więcej, już gdzie indziej.