Niedawno zapowiedziany został kolejny kinowy film należący do serii '’Władca Pierścieni'’ i oparty na twórczości J.R.R. Tolkiena. Ma on opowiedzieć historię Golluma. Pojawienie się w obrazie Gandalfa także jest możliwe i w związku z tym w sieci pojawiły się zapytania odnośnie tego kto wcieli się w tą ikoniczną postać serii. Czy będzie to ponownie Ian McKellen?

Ian McKellen, ''Hobbit: Niezwykła podróż''

McKellen grał Gandalfa w obu powstałych trylogiach – Władca Pierścieni i Hobbit. Aktor zapytany w rozmowie z The Times of London o możliwy powrót do tej roli odpowiedział w sposób humorystyczny, ale i realistyczny. Stwierdził, że na razie w sprawie tego projektu nic tak naprawdę nie wiadomo.

Nie ma scenariusza, nie ma oferty, nie ma planu powiedział aktor.

Następnie zapytany o osobistą chęć powrotu powiedział:

Jeśli dożyje.

Zażartował także, że jest obecnie wyglądowo gotowy do roli Gandalfa. Dzięki występom w roli Falstaffa w sztuce Player Kings Roberta Icke, ma już długie, siwe włosy i nie golił się od miesięcy.

Nowy film z serii Władca Pierścieni nosi tytuł Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Jego premiera planowana jest na 2026 rok.

Źrodło: Dark Horizons