Box Office: prognozy dla "W głowie się nie mieści 2" wskazują na mocny start animacji Pixara

Premiera W głowie się nie mieści 2 ma nastąpić już za kilka dni, a wstępne prognozy kasowe wskazują, że kontynuacja Disneya będzie kolejnym mocnym filmem, który zostanie zaprezentowany tego lata.

kadr z filmu "W głowie się nie mieści 2"

Wczesne szacunki sprzedaży biletów wskazują, że projekcja zarobku W głowie się nie mieści 2 jest jedną z najlepszych tego lata, a eksperci sugerują, że premiera filmu może zyskać ponad 85 milionów dolarów w USA i 50 milionów dolarów na całym świecie, co daje łącznie 135 milionów dolarów przy globalnej premierze.

Jeśli te liczby się potwierdzą, animacja ustanowiłaby punkt odniesienia dla największego jak dotąd otwarcia roku w USA i uplasowałoby się za Godzilla i Kong: Nowe imperium (194 miliony dolarów) jako druga co do wielkości globalna premiera rok. Z raportu wynika również, że W głowie się nie mieści 2 będzie największym po pandemii COVID otwarciem filmu animowanego Disneya, co byłoby ogromne dla walczącej z problemami firmy.

Co wiemy o W głowie się nie mieści 2?

Animacja to powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe Emocje! Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza: Niepewność. A to dopiero początek zmian.

Animację reżyseruje Kelsey Mann na podstawie scenariusza napisanego przez Meg LeFauve. Producentem filmu jest Mark Nielsen, a producentem wykonawczym jest oryginalny reżyser Pete Docter.

W głowie się nie mieści 2 trafi do kin już 12 czerwca.

Źrodło: Deadline