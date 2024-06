Zapytany w rozmowie z magazynem Time o to czy jego studio zainteresowane jest adaptacją jakiegokolwiek z animowanych filmów do formatu live-action, zdecydowanie odpowiedział, że nie.

Nie i ta moda trochę mnie niepokoi. Lubię robić filmy oryginalne i niepowtarzalne. Przerobienie tego nie jest dla mnie osobiście zbyt interesujące. To byłoby trudne. Wiele z tego, co tworzymy, działa tylko dzięki zasadom animowanego świata. Jeśli więc widzisz człowieka wchodzącego do unoszącego się domu, twój umysł podpowiada: '’Poczekaj. Jak? Domy są bardzo ciężkie. W jaki sposób balony podnoszą dom?'’ Ale jeśli masz faceta z kreskówki i on stoi w domu, mówisz: '’OK, kupię to'’. Światy, które zbudowaliśmy, po prostu nie są łatwo przetłumaczalne powiedział Docter.