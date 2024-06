Box Office: "Deadpool & Wolverine" może znacznie pobić rekordy otwarcia 0

Deadpool & Wolverine z Disney/Marvel Studios trafiły dziś rano na sześciotygodniową sesję i wygląda niesamowicie. The Quorum, które monitoruje filmy z sześciotygodniowym wyprzedzeniem, podaje prognozę na poziomie 200–239 mln dolarów, co według serwisu i tak jest konserwatywnym podejściem.

fragment plakatu filmu "Deadpool & Wolverine"

Nigdy nie było filmu z oceną R, który otworzył się na 200 milioach dolarów, a produkcja Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, jest w stanie to zrobić. Obecny rekord otwarcia z oceną R w USA należy do oryginalnego Deadpoola, który w lutym 2016 r. zarobił 132,4 mln dolarów. Nawet jeśli Deadpool & Wolverine zarobią 150 mln dolarów i tak byłby to największy start zarówno dla Reynoldsa (pokonując Deadpoola), jak i Jackmana (pokonując X-Men: Ostatni bastion za 103 milionami dolarów w 2006 roku). Na tym poziomie byłoby to również najwyższe otwarcie tego lata, przewyższające nawet oczekiwany w ten weekend start filmu Disney/Pixar W głowie się nie mieści 2 wynoszący 120–130 mln dolarów.

Na ostateczne wyniki przyjdzie nam poczekać do 26 lipca, kiedy to Deadpool & Wolverine, trafi do kin.

