Well Go USA opublikowało zwiastun The Beast Within swojego najnowszego thrillera o zjawiskach nadprzyrodzonych, w którym nominowany do nagrody Emmy Kit Harington (Gra o tron) wciela się w ojca walczącego o to, by jego mroczny sekret nie wyrządził krzywdy rodzinie. Film ma zadebiutować w kinach 26 lipca.