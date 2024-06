Aktorzy z długim stażem małżeńskim mierzą się z kryzysem - teaser filmu "Sezony" 0

Sezony to inteligentna komedia o kryzysie w aktorskim małżeństwie, a jej akcja rozgrywa się w pełnym absurdów teatralnym świecie. W satyryczny sposób opowiada uniwersalną historię o miłości i relacjach międzyludzkich. Życie prywatne bohaterów filmu miesza się z losami postaci, w które wcielają się na scenie. Trudnym emocjom, które przeżywają, towarzyszy zaskakujący, liryczny humor.

Szekspir miał sporo racji twierdząc, że życie jest teatrem, a aktorami ludzie. Najlepiej wiedzą o tym Marcin (Łukasz Simlat) i Ola (Agnieszka Dulęba-Kasza). Są małżeństwem z długim stażem. Razem pracują w teatrze i wychowują dwie córki. Na scenie dają z siebie wszystko, ale poza nią nie są już w stanie się dogadać. Wiecznie się kłócą i ciągle mają do siebie o coś pretensje, przez co zapominają o łączącym ich uczuciu. W swoje problemy wciągają cały zespół teatralny, co wywołuje wiele zabawnych i wybuchowych sytuacji. W pewnym momencie Ola stwierdza, że dłużej nie wytrzyma już z Marcinem i żąda rozwodu. On nie rozumie i nie akceptuje jej decyzji. Obraża się i wścieka, nie panuje nad emocjami. Nie potrafi zachować się racjonalnie nawet na scenie, wprawiając tym w osłupienie nie tylko współpracowników, ale również widzów. Para przechodzi poważny kryzys, równolegle występując razem w trzech spektaklach: „Piotruś Pan”, „Dom lalki” i „Sen nocy letniej”. Fikcja miesza się z rzeczywistością, sceniczne dialogi przypominają rozmowy wzięte z ich życia, a losy granych przez nich postaci okazują się być ich losami. Jak zakończą się te sceny z życia małżeńskiego? Jaki będzie finał tej historii? Rozstaną się? A może przypomną sobie o miłości i postanowią dać sobie jeszcze jedną szansę?

W głównych rolach zobaczymy Łukasza Simlata i Agnieszkę Dulębę-Kaszę. Partnerują im m.in. Andrzej Grabowski, Andrzej Seweryn, Dobromir Dymecki, Wiktoria Filus, Sebastian Pawlak i Błażej Stencel.

Film do kin w całej Polsce wejdzie już 18 października.

Źrodło: Dystrybucja Mówi Serwis