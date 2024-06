Oto tytuł pierwszego filmu z trylogii ''28 Years Later'' 0

Wytwórnia Columbia Pictures do której wpłynęło zgłoszenie dotyczące praw autorskich do powstającej trylogii 28 Years Later, ujawniła jaki tytuł ma nosić pierwszy film.

Cillian Murphy, ''28 dni później''

Kontynuacja hitowych filmów o zombie 28 dni później i 28 tygodni później nosi tytuł 28 Years Later Part II: The Bone Temple. Nie wiemy obecnie czy to już oficjalna nazwa filmu czy jeszcze tytuł roboczy. Z pewnością jednak wywoła on wśród fanów serii wiele różnych domysłów i teorii. The Bone Temple to w tłumaczeniu na polski '’Świątynia Kości'’.

Datę premiery 28 Years Later zaplanowano na 20 czerwca 2025 roku. Jest to pierwszy film z nowej trylogii, którego reżyserią zajmuje się Danny Boyle, a scenariuszem Alex Garland. Mówi się, że drugi film z trylogii wyreżyseruje Nia DaCosta mająca na swoim koncie Marvels. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie nadzorował ostatni film z trylogii.

Zdjęcia do pierwszego filmu już w maju rozpoczęły się w Londynie. Po ich ukończeniu ma nastąpić krótka przerwa i ekipa powróci do kręcenia, ale już drugiej części trylogii.

W obsadzie pierwszego filmu znaleźli się także Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson, Erin Kellyman, Ralph Fiennes i Jack O’Connell. Powrócić ma Cillian Murphy, jednak obecnie na temat tego w jaki sposób wiemy jedynie, że będzie to sposób '’zaskakujący i rozwijający dalszą fabułę'’.

Źrodło: ComingSoon