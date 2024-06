Serial "Belfer" już niebawem na antenie TVN 0

Serial Belfer to kryminał z iście gwiazdorską obsadą. Już od 2 lipca widzowie TVN będą mogli obejrzeć pierwszy sezon produkcji z Maciejem Stuhrem w roli głównej. Mało kto jednak wie, że serial oprócz kapitalnej fabuły był wyjątkowy z jeszcze jednej rzeczy – aktorzy do samego końca nie wiedzieli, jak skończy się pierwszy sezon. Reżyser, Łukasz Palkowski trzymał finał sezonu w tajemnicy, by aktorzy byli do samego końca zaintrygowani fabułą.

Maciej Stuhr, ''Belfer''

W Dobrowicach dochodzi do zabójstwa młodej dziewczyny. Jej ciało zostaje znalezione w lesie przez licealistów. Do miasta przyjeżdża nowy polonista, Paweł Zawadzki, który za wszelką cenę będzie dążył do wyjaśnienia i rozwiązania zagadki, kto pozbawił ją życia. W drodze do poznania prawdy pozostanie jednak sam, bowiem lokalna społeczność nie będzie skłonna do współpracy.

Produkcja z Maciejem Stuhrem okazała się prawdziwą superprodukcją i doczekała się swojej kontynuacji — drugiego oraz trzeciego sezonu. W wakacyjnej ramówce widzowie TVN będą mogli obejrzeć pierwszy sezon serialu, w którym oprócz Macieja Stuhra zobaczymy również: Magdalenę Cielecką, Grzegorza Damięckiego, Sebastiana Fabijańskiego czy Aleksandrę Grabowską.

Premiera pierwszych dwóch odcinków serialu Belfer 2 lipca o godzinie 20:50.

Serial dotychczas dostępny był tylko na Playerze oraz na Canal+ online.

Źrodło: TVN