Grupa wsparcia do zadań specjalnych. Czwórka alkoholików i dwie cysterny spirytusu do przeszmuglowania w słusznej sprawie. Co może pójść nie tak? Odpowiedź widzowie poznają we wrześniu, gdy polski film '’Drużyna A(A)'’ trafi na ekrany kin. Next Film prezentuje zwiastun i plakat produkcji. Są też pierwsze zdjęcia z filmu.