Richard Gere w obsadzie szpiegowskiego serialu ''The Agency'' 0

Obsada szpiegowskiego serialu '’The Agency'’ powstającego we współpracy z Paramount+ i Showtime, powiększyła się o kolejnego hollywoodzkiego aktora. Angaż w produkcji otrzymał Richard Gere.

Richard Gere, kadr z filmu ''Wzloty i upadki Normana''

Gere na planie serialu spotka się z Michaelem Fassbenderem i Jeffreyem Wrightem. Producentami wykonawczymi projektu są George Clooney i Grant Heslov.

The Agency to remake francuskiego serialu Biuro szpiegów. Fabuła obrazu podąża za Martianem (Fassbender), tajnym agentem CIA, któremu nakazano porzucić tajne życie i wrócić na London Station. Kiedy miłość, którą niegdyś pozostawił, pojawia się ponownie w jego życiu, dawne uczucie powraca. Kariera mężczyzny, jego prawdziwa tożsamość i misja mierzą się z jego sercem, wrzucając go w śmiertelną grę międzynarodowej intrygi i szpiegostwa.

Gere wcieli się w serialową rolę Bosko, szefa londyńskiej stacji z bogatą przeszłością ośmioletniej pracy jako tajny agent.

Richard Gere to klasa sama w sobie, uwielbiana przez pokolenia fanów na całym świecie za wyjątkową umiejętność nadawania głębi i autentyczności każdej odgrywanej przez siebie roli powiedział Chris McCarthy, współdyrektor naczelny Paramount Global oraz prezes/dyrektor generalny Showtime i MTV Entertainment Studios.

Zdjęcia do serialu odbywają się obecnie w Londynie na zlecenie Showtime Studios, a produkcja powstaje we współpracy z 101 Studios.

Źrodło: Deadline