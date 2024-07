Pierwsza zapowiedź 2. sezonu serialu "Rozdzielenie" 0

Apple TV+ oficjalnie udostępniło pierwszy zwiastun długo oczekiwanego drugiego sezonu Rozdzielenia, w którym powróci Adam Scott. Za rolę w pierwszym sezonie Scott zdobył nominacje do Złotego Globu i nagrody Emmy dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

kadr z serialu "Rozdzielenie"

Mark Scout (Scott) kieruje zespołem w firmie Lumon Industries, którego pracownicy przeszli procedurę odpraw, która chirurgicznie dzieli ich wspomnienia pomiędzy życie zawodowe i osobiste. Ten śmiały eksperyment dotyczący „równowagi między życiem zawodowym a prywatnym” zostaje podważony, gdy Mark znajduje się w centrum nierozwiązanej tajemnicy, która zmusi go do skonfrontowania się z prawdziwą naturą swojej pracy… i samego siebie. W sezonie 2 Mark i jego przyjaciele dowiadują się o strasznych konsekwencjach lekceważenia bariery zerwania, co prowadzi ich dalej na ścieżkę nieszczęścia.

Transmisja drugiego sezonu Rozdzielenie zaplanowana jest na piątek, 17 stycznia 2025 roku, a następnie jeden odcinek w każdy piątek do 21 marca. Dzieje się to po ponad dwóch latach od zakończenia pierwszej części serialu, składającej się z 9 odcinków.

Twórcą i scenarzystą serialu jest Dan Erickson, który wraz z reżyserem Benem Stillerem jest także producentem wykonawczym. Oprócz Scotta w sezonie 2 wystąpią także powracający członkowie obsady: Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken i Patricia Arquette. Dołączą do nich nowi członkowie obsady Sarah Bock, Bob Balaban, Robby Benson, Stefano Carannante, Gwendoline Christie, Ólafur Darri Ólafsson, John Noble, Alia Shawkat i Merritt Wever.

Źrodło: ComingSoon