Powstanie 3. sezon ''Euforii''! Wiemy kiedy rozpocznie się produkcja

Fani serialu Euforia mają powody do radości. Po miesiącach niepewności dowiedzieliśmy się, że trzeci sezon jednak powstanie. Podana została nawet data rozpoczęcia prac na planie.

Zendaya, kadr z serialu ''Euforia''

Produkcja trzeciego sezonu miała rozpocząć się latem tego roku. Wiosną HBO jednak poinformowało, że termin ten jest już nieaktualny. Pojawiły się nawet pogłoski, jakoby serial został po cichu skasowany. Wtedy rzecznik HBO zabrał głos i rozwiał te wątpliwości. O nowym terminie wejścia na plan nie było wtedy jednak nawet słowa.

Teraz na szczęście poznaliśmy nową datę rozpoczęcia produkcji. Ekipa wejdzie na plan 3. sezonu w styczniu 2025 roku. Powrócić do swoich ról mają wszyscy główni członkowie obsady tj. Zendaya, Sydney Sweeney i Jacob Elordi.

Jeśli, a mamy taką nadzieję, że podana data rozpoczęcia produkcji zostanie utrzymana, to ekipa rozpocznie prace nad trzecim sezonem aż trzy lata po premierze drugiej serii. To dość długi czas jeśli chodzi o serialową kontynuację.

Do powodów dotychczasowego opóźnienia produkcji zaliczyć możemy strajk scenarzystów i aktorów z ubiegłego roku, ogromny wzrost popularności obsady serialu Euforia co poskutkowało angażowaniem ich do innych projektów oraz to, że Sam Levinson pragnął samodzielnie napisać cały scenariusz trzeciego sezonu.

Źrodło: Variety