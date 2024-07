Data premiery ''The Return''. Ralph Fiennes i Juliette Binoche ponownie razem na ekranie 0

Bleecker Street ustala datę premiery epickiego dramatu '’The Return'’, w którym to Ralph Fiennes i Juliette Binoche spotykają się ponownie po ich wspólnym występie 28 lat temu w uznanym dramacie wojennym Angielski pacjent.

kadr z filmu ''The Return''

The Return opowiada historię Odyseusza (Fiennes), który po 20 latach nieobecności wymizerowany i nie do poznania zostaje wyrzucony na brzeg Itaki. Król powrócił z wojny trojańskiej, ale w jego królestwie wiele się zmieniło. Jego ukochana żona Penelope (Binoche) jest więźniem we własnym domu, prześladowanym przez zalotników pragnących zostać królem. Ich synowi Telemachowi (Plummer) grozi śmierć z rąk zalotników, którzy postrzegają go jedynie jako przeszkodę w dążeniu do królestwa. Odyseusz także się zmienił – przerażony doświadczeniem wojny trojańskiej nie jest już potężnym wojownikiem z minionych lat – ale musi na nowo odkryć swoją siłę, aby odzyskać wszystko, co utracił.

Film wyreżyserował i wyprodukował Uberto Pasolini, który napisał scenariusz wspólnie z Johnem Collee i Edwardem Bondem. Obsadę The Return uzupełniają Charlie Plummer, Marwan Kenzari, Claudio Santamaria i Ángela Molina.

Premiera filmu w USA zaplanowana jest na 6 grudnia tego roku. Otrzymał on kategorię wiekową R, za przemoc, treści o charakterze seksualnym, nagość i wulgarny język. Niedługo powinniśmy doczekać się pierwszego zwiastuna. Kiedy film trafi do naszego kraju, jeszcze nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon