Wiemy kiedy zadebiutuje nowy sezon "Miasteczka South Park"

Stworzony przez Parkera i Stone’a Miasteczko South Park zadebiutował pierwotnie w sierpniu 1997 r. Od tego czasu powstało 328 odcinków tego ukochanego serialu animowanego, a sezon 26 zakończył się w marcu 2023 roku. W rozmowie z Vanity Fair twócy potwierdzili, że 27. sezon pojawi się dopiero w 2025 roku.

Parker powiedział, że jednym z powodów opóźnienia jest to, że czekają, aż Paramount rozwiąże wszystkie swoje sprawy, chociaż nie sprecyzował, co konkretnie ma na myśli. Nawiązują one prawdopodobnie do ostatnich nagłówków gazet na temat proponowanej sprzedaży przez Paramount Global spółce Skydance, po tym jak obie firmy osiągnęły w lipcu 2024 roku porozumienie, które według doniesień jest warte około 8 miliardów dolarów.

Stone i Parker zauważyli również, że czekają na zakończenie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, zanim będą mogli kontynuować prace nad South Park.

Próbowaliśmy zrobić South Park podczas czterech lub pięciu wyborów prezydenckich i było to bardzo trudne – to taki mętlik w głowie i wydaje się, że nabiera to ogromnego znaczenia. Oczywiście jest to cholernie ważne, ale w pewnym sensie przejmuje wszystko i po prostu mamy mniej zabawy.

wyjawili Stone i Parker

Wszystkie 26 sezonów South Park jest obecnie dostępnych strumieniowo w Max.

