Film Danny'ego Boyle'a "28 Years Later" został nakręcony iPhonem 15

Fani z niecierpliwością czekają na długo rozwijającą się kontynuację 28 Years Later i spekulują, jak nowy film będzie wyglądał w porównaniu z dwoma pierwszymi. Teraz ujawniono, że reżyser Danny Boyle i operator Anthony Dod Mantle, nakręcili film iPhonem 15 Pro Max.

Według raportu WIRED, długo oczekiwana kontynuacja została nakręcona przy użyciu iPhone’a 15 Pro Max. Pasuje to do historii współpracy Doyle’a i Mantle’a, którzy używali aparatu Canon XL-1 do kręcenia 28 dni później, który stał się jednym z pierwszych filmów, w których zastosowano tę kamerę.

Zdjęcia do 28 Years Later podobno rozpoczęły się w maju 2024 roku i zakończyły pod koniec lipca, ale fakt, że film był kręcony smartfonami, był utrzymywany w tajemnicy. Ponadto portal podał, że pracownicy zostali poproszeni o zawarcie umów NDA w tej sprawie.

Wyszło jednak zdjęcie zrobione na planie, prawdopodobnie przez paparazzi. Po dokładnej kontroli aparatu fotograficznego wywnioskowano, że Boyle i Mantle umieścili smartfon w klatce ochronnej.Wiele osób powiązanych z filmem potwierdziło ten fakt.

Filmy kręcone smartfonami to na ogół projekty niskobudżetowe. Dla porównania 28 Years Later ma budżet w wysokości 75 milionów dolarów. Premiera odbędzie się w kinach czerwca 2025 roku, a w obsadzie filmu znaleźli się Cillian Murphy w roli Jima, Jodie Comer, Ralph Fiennes i Aaron Taylor-Johnson.

Źrodło: ComingSoon